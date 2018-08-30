Роман Безсмертный заявил о процветании «дикого капитализма» на рынке земли

В сфере оборота земель существует такой себе «дикий капитализм». Противостоять этому можно введением цивилизованного рынка земли.

Об этом в эфире программы ДокаZ с Алексеем Шевчуком на телеканале ZIK рассказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

Гость программы, отвечая на вопрос ведущего, какие самые известные аферы с землей сегодня есть в Украине, отметил, что самым позорным и самым неприятным является то, что в реестр включено право аренды как право на залог.

«Эта вещь очень опасна. То есть вы заключаете долгосрочную аренду, но на самом деле за этот бесценок вы продаете свою землю. Это право возникло абсолютно искусственно. В Земельном кодексе оно касалось лишь отдельных категорий земель, в частности тех, которые находятся под газопроводами и линиями электропередач. Но почему этот принцип применили к сельскохозяйственной земле. Это вещь очень опасная», – отметил Роман Бессмертный и добавил, что впоследствии это придется исправлять хирургически.

Политик сообщил, что в 2017-м заключено и зарегистрировано более 11 000 договоров по досрочной аренды земли.

«Более того, мы видели, как крупные арендаторы земли готовились к принятию рынка. Крупные холдинги рассыпались на маленькие структуры, которые через договоры аренды запустили эти механизмы. То есть в сфере оборота земель существует такой себе «дикий капитализм». Противостоять этому можно введением цивилизованного рынка земли», – отметил Бессмертный.

А вот насчет сделок с землей, когда на основании долгосрочной аренды землю используют под строительство, Безсмертный отметил, что здесь ситуация не является крайне опасной.

«Ведь здесь существует объективная вещь, которая тормозит этот процесс. Это можно только тогда, когда земля введена в границы населенного пункта. Вот сейчас начался процесс над смежными землями. Это очень быстро будет решено, будет внедрена система территориального устройства, которая быстро наведет порядок в вопросах, которые связаны с процедурой составления реестра земель», – добавил Роман Безсмертный.

Напомним, 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан таким, что нарушает права человека.

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