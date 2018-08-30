Роман Безсмертный назвал крупнейших украинских землевладельцев

Сегодня три первые строчки в списке украинских землевладельцев занимают Юрий Косюк, Петр Порошенко и Андрей Веревский. В их собственности земельные участки, которые по размерам достигают от 100 тысяч до полумиллиона гектаров.

Об этом в эфире проекта «ДокаZ с Алексеем Шевчуком» на телеканале ZIK рассказал украинский дипломат и политик Роман Безсмертный.

Он подчеркнул, что агрохолдингов не может быть много, ведь их владельцы – это крупные арендаторы земли.

«Сегодня можно взять Юрия Косюка, Петра Порошенко, Андрея Веревского и еще 3-4 людей, которые владеют землей, размером от полумиллиона до 100 тысяч гектаров. Это основные владельцы. Эти трое занимают три первые строчки», – подчеркнул политик.

Он убежден, что это все пирамиды, которые созданы для того, чтобы с финансового рынка привлекать ресурсы под будущий урожай.

«Это своего рода «фьючерсы», то есть то, что работает наперед. Но гарантировать это вы не можете. Что получается? На самом деле доноров кормят вроде бы мечтой. Это мечта о том, что будет. И понятно, что под это вынимается что-то. Но к чему это ведет?» – спрашивает Роман Безсмертный.

По его словам, из-за слабости государственных институтов не контролируются ни технологический процесс, ни процедура качества рекультивации земель.

«Вот едете вы, едете весной, и на многих полях, которые только поднялись, между ними можно увидеть хвощи, сосны и прочее. Идет потеря плодородия и закисление почв. Почему? Потому что нет института, который бы попросил, чтобы ему показали химический состав земли», – объясняет экс-нардеп.

Кроме этого он ответил на вопрос, сколько у Романа Безсмертного как сына землемера в собственности есть официальных земельных угодий, и что он с ними делает.

«Есть 7 гектаров земли в родном Мотыжине – это мамин пай и отцовский. Я его засеиваю. Вот только намолол пшеницу. В этом году прекрасный урожай – более сотни центнеров с гектара вышло. Сажаю картошку», – признается политик.

Напомним, более тысячи организаций выступили за отмену моратория на продажу земли.

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