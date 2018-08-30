Путин угрожал Порошенко «раздавить украинские войска», – Олланд

Президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко угрожал украинскому Президенту раздавить украинские войска.

Об этом экс-президент Франции Франсуа Олланд написал в своих мемуарах, сообщает «Тыждень».

«Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что начал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки», – цитирует издание мемуары французского президента.

По словам Олланда, Порошенко защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов.

«Порошенко неотступно отстаивал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели. Он был настолько негибким, что отрицал свою прямую связь с главарями сепаратистов, говорил, будто не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались», – пишет Олланд.

По его словам, переговоры продвигались очень медленно с большим количеством возражений. Затем Путин заявил, что ему надо проконсультироваться с главарями сепаратистов.

«Путин пвыходит позвонить. Через несколько минут он возвращается и сообщает, что сепаратисты – те самые, о которых он говорил утром, мол, их не знает, – согласны», – отметил Олланд.

Кроме того, как отмечает издание, Олланд, не колеблясь, определяет виновных в крушении самолета МН-17.

«За несколько месяцев до переговоров, в июле 2014-го, ракета, выпущенная пророссийскими боевиками, нечаянно сбила в районе Донецка самолет Malaysia Airlines, лишив жизни 298 пассажиров, из которых 80 были детьми» – написал экс-глава Франции.

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