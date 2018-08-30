Путин боится бунта пенсионеров, – российский оппозиционер

Президент России боится народного недовольства и потери власти после выборов в Госдуму РФ, которые состоятся уже через несколько дней. А поскольку основное сопротивление населения вызывает пенсионная реформа, то он выступил с обращением, в котором признал свое авторство документа, объяснил людям кто виноват в их бедах и в очередной раз подчеркнул, что «надо потерпеть».

Об этом в материале на «Эхо Москвы» написал российский оппозиционер Илья Шлосберг. Он озвучил основные тезисы из выступления Путина:

экономика страны находится в стагнации и не может обеспечить социальные потребности людей, в том числе выплату пенсий;

выходить из экономического кризиса государство будет за счет граждан, а не за счет олигархов и бюрократии, людям предложено «отнестись с пониманием» и затянуть пояса;

в демографическом кризисе России виноваты, как и раньше, Вторая мировая война и «проклятые девяностые»;

сумасшедшие расходы российского бюджета на войны и поддержку режимов зарубежных марионеток продолжатся, поступаться своими амбициями Путин не намерен;

досрочный выход на пенсию для сотрудников силовых структур неприкосновенный, опорой режима остаются штыки;

у власти (в первую очередь лично у Путина) нет никакого понимания и видения перспектив развития России и повышения благосостояния людей;

(«Вишенка на торте»): народ не понимает своего счастья, но «надо потерпеть».

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