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четверг, 30 августа, 2018, 20:31 Мир
Президент Франции призывает перезапустить «стратегические отношения» с Турцией и Россией

ЕС необходимы «стратегические отношения» с Турцией и Россией ради международной стабильности.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Французский лидер призвал «обновить» взаимодействие с Москвой по вопросам кибербезопасности и обороны.

«Я считаю, что мы должны полностью обновить наши отношения с Россией после завершения «Холодной войны». Нашим интересам отвечает, чтобы в ЕС были стратегические отношения как с Турцией, так и с Россией. Это принесет стабильность, а в долгосрочной перспективе это принесет больше сил и согласованности», – отметил Макрон.

Французский президент добавил, что в диалоге между Россией и ЕС необходимо очертить «новые очертания».
ЕСРоссияТурцияФранцияновости мира
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2018-08-30 20:39 :01