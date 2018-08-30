Президент Франции призывает перезапустить «стратегические отношения» с Турцией и Россией

ЕС необходимы «стратегические отношения» с Турцией и Россией ради международной стабильности.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.
Французский лидер призвал «обновить» взаимодействие с Москвой по вопросам кибербезопасности и обороны.
«Я считаю, что мы должны полностью обновить наши отношения с Россией после завершения «Холодной войны». Нашим интересам отвечает, чтобы в ЕС были стратегические отношения как с Турцией, так и с Россией. Это принесет стабильность, а в долгосрочной перспективе это принесет больше сил и согласованности», – отметил Макрон.
Французский президент добавил, что в диалоге между Россией и ЕС необходимо очертить «новые очертания».