«Последняя цель»: космический зонд New Horizons приближается к неизвестному астероиду

В июле-августе 2015 года космический зонд New Horizons стал первым аппаратом, сблизившимся с системой Плутона. А уже в октябре того года он взял курс к своей последней цели – астероиду 2014 MU69, добраться до которого аппарат должен в январе 2019 года. Размер этого астероида, открытого телескопом Hubble, достигает 45 километров. Журналисты дали ему прозвище Ультима Туле (Ultima Thule), что в переводы с латыни – «Последняя цель».

Сейчас New Horizons находится в 160 миллионов километров от Ультима Туле, и NASA обнародовало первые снимки астероида, сделанные аппаратом. К сожалению, пока они недостаточно четкие и не позволяют выяснить точную форму Ультима Туле. Впрочем, показать это смогут уже следующие фотографии зонда, который сближается с ним на скорости 50 тыс. км/ч, пишет naked-science.

Фото: NASA, JHUAPL, SwRI

В общем, Ультима Туле не выделяется на фоне множества других малых объектов пояса Койпера. Внимание ученых этот астероид привлек своей траектории, пересечь которую New Horizons сможет, не осуществляя больших маневров, которые требуют большого расхода топлива. Однако его исследования помогут прояснить многие тайны этой далекой области Солнечной системы, где скопились мириады ледяных тел и откуда к нам лишь изредка прилетают блестящие кометы. Они сохранили следы далекой эпохи формирования Солнечной системы. Осталось лишь дождаться начала 2019 года, когда New Horizons достигнет своей цели – Ультима Туле.

Напомним, ученые планируют отправку второй миссии к Плутону.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.