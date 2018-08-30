Поп-звезда 90-х перенес сложную операцию – фото

Фронтмен популярной в 90-х поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков пережил очередную операцию.
«Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!.. Теперь впереди реабилитация...», – написал он в Instagram.
Поп-группа «Руки вверх!» основана в 1996 году.
Ранее лидер российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков отменил предстоящие концерты коллектива из-за серьезных проблем со здоровьем.
Музыкант записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты.
Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!! Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсестрам, всей стране, всем Вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов! Теперь предстоит реабилитация и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством и новым здоровым и возрожденным Жуковым:) В ближайшие дни, постараюсь записать для вас видео! СПАСИБО!!!