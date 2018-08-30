Поп-звезда 90-х перенес сложную операцию – фото

Фронтмен популярной в 90-х поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков пережил очередную операцию.

«Друзья! Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!.. Теперь впереди реабилитация...», – написал он в Instagram.

Поп-группа «Руки вверх!» основана в 1996 году.

Ранее лидер российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков отменил предстоящие концерты коллектива из-за серьезных проблем со здоровьем.

Музыкант записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты.

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