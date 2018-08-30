Помощь в связи с беременностью не может быть меньше минимальной зарплаты, – соцстрах

За средства Фонда социального страхования Украины помощь в связи с беременностью и родами предоставляется в размере 100% средней заработной платы за весь период нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами.

Об этом сообщает пресс-служба исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Отмечается, если средний доход застрахованного лица, меньше минимальной зарплаты, установленной на время наступления страхового случая, пособие рассчитывается исходя из минимальной заработной платы.

«Указанный вид материального обеспечения финансируется Фондом, независимо от продолжительности страхового стажа и, в отличие от пособия по временной потере трудоспособности, имеет минимальную гарантию относительно его размера. Например, если застрахованная женщина работает по основному месту работы неполный рабочий день и имеет доход, меньше минимального, пособие в связи с беременностью и родами будет рассчитано для нее исходя из утвержденной минимальной заработной платы», – отмечает заместитель директора департамента страховых выплат и материального обеспечения исполнительной дирекции ФССУ Анна Харченко.

В то же время, если в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая стаж застрахованного лица составляет менее 6 месяцев, сумма пособия рассчитывается исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, исчисленного из двукратного размера минимальной заработной платы.

Также сумма материального обеспечения в расчете за месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы в Фонд.

Листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами выдается с 30 недели беременности и составляет 126 календарных дней. Женщинам 1-3 категорий лиц, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, листок нетрудоспособности выдается с 27 недели беременности продолжительностью 180 календарных дней. В случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде – дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности сроком на 14 календарных дней.

Пример общего расчета пособия в связи с беременностью и родами, исходя из минимальной заработной платы:

(3 723 грн (заработная плата застрахованного лица) * 12 месяцев)/365 календарных дней *126 календарных дней (продолжительность больничного) = сумма пособия в связи с беременностью и родами от ФССУ составит 15 422,40 грн. Налоги и взносы с указанной суммы не взимаются.

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