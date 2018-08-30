Олесь Доний заявил о российской агентуре среди сотрудников СБУ

По своей сути Служба безопасности Украины – это структура, которая была создана с переименования КГБ с теми же кадрами. Во время аннексий Россией Крыма только в этом регионе более 90% работников спецслужбы перешли на сторону агрессора.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK отметил политический эксперт Олесь Доний.

Он убежден, что интерес Российской Федерации – в покорении стран, находящихся «по периметру» – сначала это гуманитарное покорение, а в дальнейшем и территориальное.

«Идет речь не только об Украине или Грузии, которые подверглись прямой агрессии со стороны России, а и про Финляндию, Турцию и Польшу. Это системная стратегическая деятельность, направленная на разрастание империи. Она, в отличие от западных государств, которые начали разрастания в экономической сфере, продолжает жить алгоритмами 19-го и предыдущих столетий», – заявил эксперт.

Одним из видов гуманитарного покорения является приведение к власти в других государствах подконтрольных России политиков через вмешательство в выборы. Специалист подчеркнул, что с этим нужно бороться, но это не может делать СБУ.

«По своей сути СБУ – это структура, которая была создана с переименование КГБ, в соответствии с кадрами, которые подчинялись некогда единому Советскому Союзу. В дальнейшем они выполняли различные функции, наименьшей из которых была защита национальных интересов Украины», – заверил Олесь Доний.

Он вспомнил, что в 2014 году во время аннексии Крыма Российской Федерацией на сторону агрессора официально перешли более 90% штатного состава СБУ в Крыму и Севастополе.

«И это только в одном регионе. Можно только представить, сколько их агентуры осталось внутри этой структуры – Службы безопасности Украины. Сегодня Служба безопасности может делать какие-то показательные вещи, но в основном мы видим, что они входят в алгоритм поддержки Президента перед выборами и показывают, что власть таки что-то делает против РФ», – убежден политический эксперт.

Он подчеркнул, что так же много агентуры Российской Федерации является среди народных депутатов Украины, членов политических партий и общественных организаций.

«А кто стоит за агентурой СБУ – мы не можем знать. Ведь ими могут манипулировать как генералы Службы безопасности, так и агенты внешней разведки России», – говорит Доний.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала деятельность агитаторов, координируемых из России, на Днепропетровщине. Российские спецслужбы якобы привлекли их к подготовке вмешательства в ход проведения будущих президентских выборов.

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