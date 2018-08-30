Николаевщина получила нового руководителя СБУ

Президент Петр Порошенко назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Юрия Пасика вместо Алексея Ляха.

Соответствующие указы от 30 августа обнародовано на сайте Главы государства.

«Назначить Пасика Юрия Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области», – говорится в документе.

Другим указом с этой должности уволен Алексей Ляха, который занимал этот пост с февраля 2017 года, когда Порошенко провел масштабные перестановки в руководстве СБУ.

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