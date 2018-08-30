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четверг, 30 августа, 2018, 19:35 Общество
Нам бы жить – и этого достаточно. Борцы за Украину создали клип о героях Иловайска

Ученый-медик Всеволод Стеблюк, который пошел на восток защищать родную землю, служил в составе батальона «Миротворец» и под Іловайском – на выходе по «коридору смерти» – спас более 80 раненых бойцов, написал песню о защитниках Отечества.

Айболит – такое прозвище дали Стеблюку в Донбассе -  к годовщине трагедии Иловайска создал клип на свою песню.

Поэтому памяти Героев Иловайска. Поет Всеволод Стеблюк. Видео Андрея Тетерева, Егора Воробьева, Ивана Любиш-Кирдея. Оранжировка, монтаж – команда Владимира Кочубеева, Александра Лось. В клипе снялась Неля Горай.

До слез и до мурашек...

Над землей, словно призраки, проплывают в небе облака,

А одна, та, что справа, – то есть я.

Не надо мне славы...
Иловайская трагедиявойна в ДонбассеВсеволод СтеблюкООСновости Украины
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2018-08-30 20:39 :13