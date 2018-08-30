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четверг, 30 августа, 2018, 12:04 Мир
Начался 75-й Венецианский кинофестиваль: за Золотого льва будет бороться 21 фильм

Вчера, 29 августа, в Венеции начался 75-й Международный кинофестиваль. 21 фильм со всего мира будут соревноваться за главный приз – Золотого льва.

Об этом сообщает Onet.pl.

В состав жюри, возглавляемое мексиканским режиссером Гильермо дель Торо, также входят итальянский режиссер Паоло Дженовезе, австрийский актер Кристоф Вальц, британская актриса Наоми Уоттс, тайваньская актриса и режиссер Сильвия Чанг, актриса Трине Дюргольм из Дании и режиссер из Новой Зеландии Таика Уейтити.

Юбилейный фестиваль откроет кинопоказ фаворита на награды Золотого льва и Оскара – американский фильм «Первый человек» режиссера Дэмьена Шазелла,обладателя шести наград Американской академии кинематографических искусств и наук за фильм «Ла-Ла Лэнд».

Итальянская пресса отметила, что из 21 фильма автором лишь одной ленты стала женщина – Дженнифер Кент из Австралии. Ее фильм «Соловей» критики назвали «сильным голосом протеста против насилия над женщинами».

В этом году Золотого льва за значительный вклад в киноискусство получит канадский режиссер Дэвид Кроненберг.
ИталиякинокинофестивальВенецияновости мира
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2018-08-30 12:34 :37