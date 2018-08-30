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четверг, 30 августа, 2018, 19:50 Регионы
На Ровенщине во время обыска правоохранители изъяли 197 кг янтаря

Вчера во время проведения санкционированного обыска в селе Белая Криница, что недалеко от Ровно, работниками областного управления защиты экономики Нацполиции, следственного управления полиции и прокуратуры области было выявлено 197 килограммов янтаря-сырца различных фракций, ориентировочной стоимостью 2,8 миллиона гривен.

Об этом собкору IA ZIK сообщил руководитель отдела коммуникации полиции Ровенской области Антон Крук.

Сегодня правоохранители устанавливают каналы сбыта обработанного янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.

На Рівненщині під час обшуку правоохоронці вилучили 197 кг бурштину
На Ровенщине во время обыска правоохранители изъяли 197 кг янтаря

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, мешки с янтарем обнаружены и изъяты из домовладения местного жителя, которые тот хранил в гараже, в подвальном помещении и на чердаке.

Подготовлено ходатайство следователя, согласованное прокуратурой, о наложении ареста на изъятое имущество.

На Рівненщині під час обшуку правоохоронці вилучили 197 кг бурштину
На Ровенщине во время обыска правоохранители изъяли 197 кг янтаря
криминалянтарьРовенская областьновости Украины
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2018-08-30 20:38 :51