На Ровенщине во время обыска правоохранители изъяли 197 кг янтаря

Вчера во время проведения санкционированного обыска в селе Белая Криница, что недалеко от Ровно, работниками областного управления защиты экономики Нацполиции, следственного управления полиции и прокуратуры области было выявлено 197 килограммов янтаря-сырца различных фракций, ориентировочной стоимостью 2,8 миллиона гривен.

Об этом собкору IA ZIK сообщил руководитель отдела коммуникации полиции Ровенской области Антон Крук.

Сегодня правоохранители устанавливают каналы сбыта обработанного янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.

На Ровенщине во время обыска правоохранители изъяли 197 кг янтаря

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, мешки с янтарем обнаружены и изъяты из домовладения местного жителя, которые тот хранил в гараже, в подвальном помещении и на чердаке.

Подготовлено ходатайство следователя, согласованное прокуратурой, о наложении ареста на изъятое имущество.

На Ровенщине во время обыска правоохранители изъяли 197 кг янтаря

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