На Львовщине пограничники обнаружили дельтаплан с контрабандой

Сегодня ночью пограничники отдела «Смильница» Мостиского отряда обнаружили дельтаплан с контрабандой и задержали четырех человек.

Об этом сообщает отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Полет летательного аппарата возле границы из-за шума двигателя обнаружили сегодня ночью пограничники отдела «Смильница» Мостиского отряда. Уже через несколько минут информацию подтвердили и польские пограничники, которые с помощью тепловизионного комплекса зафиксировали полет малого летательного аппарата в направлении Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом контрабандисты довольно часто пытаются переправлять товары через границу.

Пограничники в составе военнослужащих отряда, офицеров оперативных подразделений Западного регионального управления немедленно начали поиск возможных мест взлета и посадки летательного аппарата и сообщили в Нацполицию и СБУ.

По информации, в результате поиска – в н.п. Лютовисько Старосамборского района Львовской области группа реагирования задержала четырех человек на двух транспортных средствах иностранной регистрации. В прицепе одного автомобиля находился малый летательный аппарат типа «паротрайк».

Кроме этого, пограничники Мостиского отряда выяснили, что эти лица уже задерживались в марте этого года в районе н.п. Библо. Тогда стражи границы остановили их с малым летательным аппаратом типа «паротрайк» на транспортном средстве повышенной проходимости с прицепом, оборудованным для перевозки летательного аппарата. Сначала аппарат, по решению суда, изъяли, но впоследствии, по другим решениям суда, вновь вернули злоумышленникам.

Сейчас продолжаются оперативные и следственные мероприятия.

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