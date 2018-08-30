Минздрав: Ликвидация в Киеве неотложной помощи – это фейк

В последнее время в соцсетях активно распространяется фейк, что с 1 сентября в Киеве закрываются пункты неотложной помощи, в результате чего киевляне будут лишены возможности вызвать бригаду «неотложки», а «скорая» на их вызовы не выезжать.

Такие утверждения - ложь и провокация, - сообщает пресс-служба Минздрава.

Каждый, кто нуждается в медицинской помощи, получит ее вовремя, в необходимом объеме и с надлежащим уровнем качества. Любые утверждения о том, что украинцев лишат медицинской помощи в связи с трансформацией системы здравоохранения, – безосновательная и сознательная провокация, направленная на повышение напряжение в обществе. С 1 сентября 2018 все бригады неотложной медицинской помощи Киева переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева. Связаться с экстренной и неотложной медицинской помощью киевляне теперь могут по единому номеру 103, то есть записывать и запоминать старые 7-значные номера районных станций неотложной помощи нет необходимости. По номеру 103 все обращения будут принимать квалифицированные диспетчеры Центра. Используя современные протоколы, они определяют, какую именно бригаду - экстренной или неотложной помощи - следует направить к пациенту. Новая система также создает возможность контроля каждого обращения уже на этапе его получения. Ведь в Центре экстренной медицинской помощи ведется аудиозапись всех разговоров с диспетчером, а номер абонента автоматически идентифицируется. В случае, если киевляне будут жаловаться, например, на некорректность общения или отказ в принятии вызова, аудиозапись поможет разобраться в конкретной ситуации и не допускать таких случаев в будущем. Как и все украинцы, киевляне также могут обращаться за медицинской помощью к семейным врачам, терапевтам и педиатрам, с которыми они подписали декларации. Консультация специалиста, который хорошо знает состояние здоровья своего пациента, будет более эффективна, чем обращение в «скорую», если речь идет об обострении хронических болезней или других ситуациях, когда нет непосредственной угрозы жизни и здоровью человека.

Минздрав напоминает, что выбрать врача первичной медицинской помощи - терапевта, педиатра или семейного врача - и подписать с ним декларацию можно независимо от места регистрации, в любом Центре первичной медико-санитарной помощи.

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