Киев выделил более 42 млн грн на школьные пандусы

Киев выделил более 42 миллионов на обустройство пандусов и безбарьерного пространства в учреждениях образования столицы.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко, пишет osvita.uа.

По ее словам, успешная реализация образовательной реформы невозможна без обеспечения ключевых потребностей особых детей, поэтому в столице работают над расширением возможностей инклюзии.

«Уважение к детям начинается, в первую очередь, с обеспечения их базовых потребностей. А когда мы говорим о детях с особыми потребностями – это наш первоочередной долг. Сейчас сложно представить, как школы можно было строить элементарно без пандусов. Однако сегодня Киеву приходится исправлять эти позорные ошибки. Согласно программе безбарьерного пространства, которое было начато еще в прошлом году, на этот год город предусмотрело более 42 миллионов, – сообщила Анна Старостенко.

Кроме этого, она сообщила, что в новом учебном году столица продолжит расширять сеть инклюзивных классов.

«Кроме этого, чтобы в дальнейшем эффективно работать с детьми, которые имеют особые потребности, в Киеве в каждом районе создано 10 инклюзивно-ресурсных учреждений нового сорта. А также проведен конкурс на замещение вакантных должностей на замещение директора ИРЦ. По результатам уже назначенных директоров в каждый центр», – отметила Старостенко.

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