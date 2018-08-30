Кремль готовит на начало сентября крупномасштабные учения в Средиземном море

Россия проведет, 1-8 сентября учения в Средиземном море с участием 25 кораблей и 30 самолетов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября в Средиземном море пройдут масштабные учения группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России», – отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что на учениях в Средиземноморье «в составе группировки планируется развернуть более 25 кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов».

«В международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации», – добавили в ведомстве.

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