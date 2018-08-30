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четверг, 30 августа, 2018, 19:43 Политика
Комитет избирателей объявил бойкот телеканалу NewsOne

Эксперты и представители «Комитета избирателей Украины» не будут принимать участие в эфирах, ток-шоу, в комментировании телеканала NewsOne до изменения информационной политики и владельцев канала.

Об этом пресс-служба КИУ сообщила на своей странице в Facebook.

«Сообщаем, что эксперты и представители Комитета избирателей Украины не будут принимать участия в эфирах, ток-шоу, в комментировании телеканала NewsOne до изменения информационной политики и владельцев канала», – говорится в официальном заявлении КИУ.

Напомним, накануне бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление на три года телеканал NewsOne от Владимира Мураева.

Как известно, СБУ осуществляет уголовное производство по статье «государственная измена» в отношении первого заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.
СМИКИУАндрей Портновновости Украиныновости политики
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2018-08-30 20:38 :43