Климкин заявил: к разрыву договора с Россией уже все готово

Пакет документов по денонсации Украиной договора о сотрудничестве с Россией уже подготовлен.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Укринформ.

«Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Об этом можно сказать. Это всегда было нашей позицией, поэтому мы его обработали. В ближайшие дни мы внесем его формально», – сказал он журналистам.

По его словам, Россия нарушила «все что возможно» в этом договоре, начиная с преамбулы, а также «все статьи».

Климкин пообещал в пятницу обнародовать пост, в котором разъяснить все нарушения Россией своих договорных обязательств за последние 4,5 года.

Как сообщалось, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно условиям договора, стороны обязались, в частности «уважать территориальную целостность и суверенитет» друг друга и «подтверждали нерушимость существующих между ними границ».

Согласно договору, если за 6 месяцев до окончания 10-летнего срока действия документа одна из сторон не сообщит другой о желании прекратить его действие, он автоматически будет продлен на следующие 10 лет.

Таким образом, действие настоящего договора автоматически будет продлено на 10 лет с 1 апреля 2019 года, если Украина не сообщит России о намерении его прекратить до 30 сентября.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров связал желание Киева выйти из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (так называемого «Большого договора») с приближением президентских выборов.

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