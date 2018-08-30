Касьянов: Украина не может отказаться от своих граждан на оккупированных территориях

Есть очень много граждан, которые физически не могут ездить за выплатами на подконтрольную территорию. Поэтому государство должно обеспечить им возможность получить средства на оккупированных территория, возможно, через международные организации.

Такое мнение высказал волонтер Юрий Касьянов в прямом эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Как сообщалось, министр социальной политики Андрей Рева пообещал, что государство полностью погасит пенсионную задолженность перед украинцами, проживающих на оккупированных территориях.

«Я считаю, что это тактика политических импотентов, которые находятся у власти, и которые подменяют насущные вопросы современности будущими задачами. Мол, давайте уже сейчас думать, а что же будет после оккупации Донбасса. В действительности же, прежде всего стоит определиться, как мы будем освобождать оккупированные территории», – прокомментировал Юрий Касьянов.

Относительно выплат пенсий, то волонтер подчеркнул, что Украина не может отказываться от своих граждан. И поэтому призывы отдельной части общества к тому, что государство не должно помогать населению с оккупированных территорий, также – недопустимы

«Прежде всего, далеко не все граждане с оккупированных территорий поддержали создание так называемых республик на референдуме. Тогда как многие из тех, кто признали «ДНР/ЛНР» на референдуме, сейчас спокойно проживают в Киеве и в других городах мирной Украины», – констатировал Касьянов.

Он также отметил, что сегодня есть много механизмов, благодаря которым можно помогать населению оккупированного Донбасса.

«Мы должны всяческим образом заботиться о населении, которое осталось на оккупированных территориях. Возможно, через какие-то международные организации выплачивать им пенсии, ведь есть достаточно много граждан, которые физически не могут ездить за выплатами на подконтрольную территорию. И если будет такая необходимость, то мы даже должны обеспечить для людей поставку продовольственных товаров. Но, безусловно, чтобы это не попало в руки террористов», – Юрий Касьянов.

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