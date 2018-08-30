Холодницкий поддержал решение САП закрыть «дело рюкзаков»

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отклонил жалобу Национального антикоррупционного бюро о незаконности закрытия уголовного дела против сына главы МВД Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.

Об этом он заявил в четверг, сообщает «Украинская правда».

Таким образом Назар Холодницкий поддержал решение прокурора САП Василия Кричуна о закрытии так называемого «дела рюкзаков».

«Специализированная прокуратура является независимым органом. Я считаю решение прокурора Василия Кричуна законным и обоснованным», – отметил руководитель САП.

Напомним, что руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого недавно отозвали из отпуска. По словам пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган одной из причин была жалоба детектива НАБУ на действия одного из прокуроров САП относительно закрытия производства по так называемому делу «рюкзаков» относительно сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

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