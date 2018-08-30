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четверг, 30 августа, 2018, 10:18 Общество
HBO опубликовал первый тизер новых сезонов «Игры престолов»

Американский телевизионный канал HBO 26 августа обнародовал первый видеоролик, в котором анонсировал выход будущих сезонов сериалов «Игра престолов», «Большая маленькая ложь», «Настоящий детектив» и других.

Об этом пишет 24.

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О новых сезонах фэнтезийных и драматических сериалах у компании HBO пока нет достаточно информации, поскольку съемки кинокартин длятся или находятся в состоянии постпродакшина. По неофициальным данным, премьера заключительного 8 сезона «Игры престолов» состоится летом 2019 года, «Настоящий детектив» – в январе 2019 года, а дата премьеры третьего сезона «Большая маленькая ложь» пока что не объявлена.

Телеканал HBO представил промо-видео к предстоящему телесезону, в котором можно просмотреть как старые кадры из прошлых сезонов сериалов, так и наблюдать за новыми. Всего за сутки после публикации ролика его просмотрело почти полмиллиона YouTube-пользователей.
Игра престоловновости Украины
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2018-08-30 12:36 :08