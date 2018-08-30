Фурса: на самом Деле в Украине нет увеличения российских инвестиций

В 2011-2013 годах в Украине активно продолжалась экспансия российского бизнеса. Открывались банки, оперировавшие средствами, которые давала в долг их материнская структура. Сейчас же из-за санкций Украины эти кредиты чисто на бумаге переводятся в капитал, потому что они не могут перенести свой бизнес в РФ. Поэтому это – технический процесс.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Российские инвестиции в Украине действительно есть, но только на бумаге. Ведь деньги, которые отображаются, есть только увеличением капитала российских банков именно в Украине», – сказал Фурса.

По его словам, банковские учреждения, которые находятся под санкциями, не могут уйти из Украины. Поэтому они не могут возвращать долги, которые у них накопились перед их материнскими банками в Москве.

«В результате кредиты чисто на бумаге переводятся с кредита в капитал, что является техническим процессом. Но он очень часто отображается как прямые инвестиции. Хотя это чисто техническая операция на балансе российских банков», – отметил он.

Также он рассказал, что ранее Россия докапитализовывала свои банки. Но из-за санкций, введенных Украиной, движение средств происходит только на ее территории.

«В украинской банковской системе есть больше 50 процентов не погашенных кредитов и это действительно заставляло Россию как-то увеличивать капитал. Но сейчас причина другая. Фактически, Украина взяла российские банки в заложники. Ведь их невозможно закрыть, поэтому таким образом поддерживается их жизнедеятельность», – считает инвестиционный банкир.

Он подчеркнул, что у всех российских банков в Украине кредиты перед российскими банками, то есть их материнскими структурами.

«Сбербанк» в Украине должен определенные деньги «Сбербанку» в России, это же касается ВТБ и «Проминвеста». Так произошло потому, что в 2011-м и 2013 годах активно внедрялась экспансия в Украину и корректировалось здесь все, что двигалось. То есть корректировали это на деньги, которые в долг давала их материнская структура. Сейчас же эти долги, вроде бы, должны быть возвращены, но это невозможно сделать из-за запрета вывода капитала из Украины», – прокомментировал Фурса.

«На бумаге происходила транзакция, но никакие реальные деньги не зашли в банки. Поэтому неправильно такую информацию подавать, как инвестицию в Украину. Потому что инвестиции на самом деле нет, потому что эти деньги уже давно зашли в Украину, а сейчас на бумаге просто провели техническую операцию. Поэтому на самом деле нет никакого финансового увеличения влияния России по отношению к Украине», – поражает он.

Напомним, несмотря на военный конфликт, в прошлом году Россия стала крупнейшим украинским инвестором. Она предоставила 1,6 миллиарда долларов, большинство из которых пошли на поддержку российских банков в Украине.

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