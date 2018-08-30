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четверг, 30 августа, 2018, 15:03 События
Экипаж судна «Норд» не будет отвечать за незаконное пересечение границы Украины

Экипаж крымского рыболовного судна «Норд» не понесет административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины, поскольку истек срок рассмотрения дела в суде.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет «Украинская правда».

Он назвал манипуляцией информацию о том, что суд якобы снял обвинения с экипажа рыболовецкого судна «Норд».

Слободян отметил, что 20 апреля дело об админправонарушении передали в Соломенский райсуд Киева, но тот переносил заседания из-за неявки ответчиков: «Адвокаты затягивали дело».

«Срок рассмотрения таких дел составлял 3 месяца, поэтому 23 июля суд действительно закрыл дело о пересечении границы в «Жулянах», – сообщил Слободян.

Теперь вступили в силу изменения в законодательство, и срок рассмотрения таких дел уже составляет год.

Позиция украинской стороны о незаконности действий экипажа остается неизменной, но штраф моряки уже не будут платить.

Как граждане Украины они в любой момент могут вернуться в свои дома через пункты пропуска на административной границе с аннексированным Россией Крымом, отметил Слободян.

Между тем, досудебное расследование в отношении капитана судна «Норд» завершено, сообщила УП пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что 29 августа капитану «Норда» сообщили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению его в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ст.249, ст. 332-1 УК).

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, будучи капитаном на судне СЧС «Норд», нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее путем выхода судна из закрытого морского порта «Керчь» в Крыму», – отмечает прокуратура.

«Кроме того, не имея действительных разрешительных документов на проведение промышленного вылова водных биоресурсов, гражданин Украины посредством указанного судна осуществлял незаконный рыбный промысел в Азовском море», – добавляет ведомство.

После ознакомления подозреваемого и его защитников с материалами уголовного производства, обвинительный акт направлен в Апелляционный суд Киева для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.
суднаказанияновости Украины
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2018-08-30 17:06 :28