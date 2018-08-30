Экипаж судна «Норд» не будет отвечать за незаконное пересечение границы Украины

Экипаж крымского рыболовного судна «Норд» не понесет административной ответственности за незаконное пересечение границы Украины, поскольку истек срок рассмотрения дела в суде.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет «Украинская правда».

Он назвал манипуляцией информацию о том, что суд якобы снял обвинения с экипажа рыболовецкого судна «Норд».

Слободян отметил, что 20 апреля дело об админправонарушении передали в Соломенский райсуд Киева, но тот переносил заседания из-за неявки ответчиков: «Адвокаты затягивали дело».

«Срок рассмотрения таких дел составлял 3 месяца, поэтому 23 июля суд действительно закрыл дело о пересечении границы в «Жулянах», – сообщил Слободян.

Теперь вступили в силу изменения в законодательство, и срок рассмотрения таких дел уже составляет год.

Позиция украинской стороны о незаконности действий экипажа остается неизменной, но штраф моряки уже не будут платить.

Как граждане Украины они в любой момент могут вернуться в свои дома через пункты пропуска на административной границе с аннексированным Россией Крымом, отметил Слободян.

Между тем, досудебное расследование в отношении капитана судна «Норд» завершено, сообщила УП пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что 29 августа капитану «Норда» сообщили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению его в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ст.249, ст. 332-1 УК).

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, будучи капитаном на судне СЧС «Норд», нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее путем выхода судна из закрытого морского порта «Керчь» в Крыму», – отмечает прокуратура.

«Кроме того, не имея действительных разрешительных документов на проведение промышленного вылова водных биоресурсов, гражданин Украины посредством указанного судна осуществлял незаконный рыбный промысел в Азовском море», – добавляет ведомство.

После ознакомления подозреваемого и его защитников с материалами уголовного производства, обвинительный акт направлен в Апелляционный суд Киева для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

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