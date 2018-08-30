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четверг, 30 августа, 2018, 21:33 Спорт
Экс-вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоута получил девять лет тюрьмы за взятки

Бывшего вице-президента ФИФА и экс-руководителя Южноамериканской конфедерации футбола Хуана Анхеля Напоута приговорили к девяти годам тюрьмы за получение взяток.

Как сообщает Reuters, в декабре 2017 года присяжные признали Напоута виновным в получении взятки суммой почти в три с половиной миллиона долларов и вымогательстве 25 миллионов. У 60-летнего парагвайца конфискуют свыше трех миллионов долларов, и он должен заплатить миллионный штраф.

Вместе с ним по этому делу проходили экс-руководители Федераций футбола Перу и Бразилии Мануэль Бурга и Хосе Мария Марин. Первый был оправдан, второй приговорен к четырем годам тюрьмы и денежному штрафу.

В мае 2015 года ФИФА оказалась в центре коррупционного скандала. Высокопоставленных сотрудников федерации заподозрили в получении взяток при распределении прав на телетрансляции и голосовании во время выбора стран-хозяев чемпионатов.
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