ДТП в Польше: один украинец погиб, еще один – в тяжелом состоянии

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец, еще один гражданин Украины госпитализирован в тяжелом состоянии.
Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.
«По информации районной комендатуры полиции в городе Мислибож Западнопоморского воеводства, в результате ДТП погиб гражданин Украины. Другой гражданин Украины получил значительные травмы и находится в тяжелом состоянии в воеводской больнице города Щецин», – сообщил Кирилич.
Районная прокуратура Мислибожа начала уголовное производство по факту аварии.
Авария произошла накануне около двух часов дня по местному времени вблизи населенного пункта Новогродек Поморский на северо-западе Польши.
Микроавтобус с украинцами въехал в автомобиль работников по обслуживанию дорог. Два сотрудника службы дорожного движения получили ранения.
По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. Сообщается, что водитель микроавтобуса был трезв.