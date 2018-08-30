ДТП в Польше: один украинец погиб, еще один – в тяжелом состоянии

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец, еще один гражданин Украины госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

«По информации районной комендатуры полиции в городе Мислибож Западнопоморского воеводства, в результате ДТП погиб гражданин Украины. Другой гражданин Украины получил значительные травмы и находится в тяжелом состоянии в воеводской больнице города Щецин», – сообщил Кирилич.

Районная прокуратура Мислибожа начала уголовное производство по факту аварии.

Авария произошла накануне около двух часов дня по местному времени вблизи населенного пункта Новогродек Поморский на северо-западе Польши.

Микроавтобус с украинцами въехал в автомобиль работников по обслуживанию дорог. Два сотрудника службы дорожного движения получили ранения.

По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. Сообщается, что водитель микроавтобуса был трезв.

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