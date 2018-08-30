Доходы госбюджета выросли в 13 раз благодаря запуску Единой базы отчетов об оценке и электронных площадок, – ФГИУ

В 13 раз выросли доходы государственного бюджета благодаря запуску Единой базы отчетов об оценке и электронных площадок.

Об этом сообщаетсайт Фонда государственного имущества Украины, – передают «Украинские новости».

Как говорится в сообщении на сайте ФГИУ, в Единой базе отчетов об оценке и электронных площадок по состоянию на 29 августа зарегистрировано 45 350 отчетов. Таким образом, за последние две недели их количество выросло в полтора раза. Ориентировочный размер уплаты налогов в государственный бюджет составляет, по последним данным, почти 731 млн грн, и это в 1,7 раза выше показателей двухнедельной давности и в 13 раз больше, чем было уплачено за соответствующий период прошлого года. Из общей суммы налогов прямые налоги (пенсионное страхование и военный сбор) составляют 243,6 млн грн.

Глава Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook написал, что Фонд авторизовал еще одну площадку в Единой базе отчетов об оценке и электронных площадок. Им стал «Реестр оценки», оператором которого является Компания «Информационно-консалтинговый центр АСБОУ».

«Это уже четвертая площадка, и их количество будет увеличиваться, чтобы оценщики имели выбор и пользовались именно тем, который наиболее удобный для них», – отметил глава ФГИУ.

Напомним, 16 августа глава ФГИУ сообщал, что благодаря запуску Единой базы отчетов об оценке и электронных площадок доходы государственного бюджета выросли в 12 раз за месяц, а каждый день работы системы обеспечивает поступления в госбюджет на сумму более 10 млн гривен.

С начала августа ФГИУ обнародовал информацию Единой базы отчетов об оценке недвижимости, поэтому данные из базы открыты для всех желающих.

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