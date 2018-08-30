Депутат возмутился отсутствием планов по избавлению от энергетической зависимости от РФ

Мы на 80% зависим от России, ведь покупаем там сжиженный газ, уголь, электричество и атомное топливом. Я до сих пор не слышал, как мы будем это решать!

На этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Самопомощь») Александр Опанасенко.

Как известно, 28 августа Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для начала реализации процесса о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Нардеп Опанасенко считает, что еще в 2014-м году Украина должна была провести инвентаризацию всех соглашений с Россией и денонсировать их.

«Мы должны разработать четкий план относительно сокращения и приведения к нулю любых экономических, гуманитарных, транспортных и других отношений с РФ»,– отметил гость программы.

Но сегодня, добавил Александр Опанасенко, Украина зависит от России, ведь покупает там сжиженный газ, уголь, электричество и атомное топливо.

«Мы на 80% зависим от России! Я до сих пор не слышал, как мы будем это решать. Зато от власти мы видим две позиции. Первая определяет, что президентская кампания началась, и мы видим все эти моменты и информационные поводы.

А с другой стороны, известно, что процедуру расторжения договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией надо было начинать за полгода до окончания 10-летнего срока действия настоящего договора.

Поэтому для меня является принципиальным вопрос к верхушке нашей власти, почему мы делаем это только сейчас, и почему мы не делаем каких-то других шагов», – отметил народный депутат.

Как сообщалось, в Госдуме РФ отреагировали на разрыв Договора о дружбе с Украиной.

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