Денисова требует от РФ документы о состоянии здоровья политзаключенных

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинских политических заключенных.

Об этом Денисова сообщила на странице в Facebook.

«Я обратилась к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать меня об актуальном состоянии их здоровья с предоставлением подтверждающих медицинских документов и способствовать срочному обеспечению квалифицированной медицинской помощью», – говорится в сообщении.

Денисова напомнила, что 109 дней голодает украинский режиссер Олег Сенцов, 165 – украинский активист Владимир Балух. «Состояние их здоровья уже сверхкритическое. Вызывает беспокойство и состояние здоровья Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха и Арсена Джеппарова, которых удерживают в Симферопольском СИЗО. Бекир Дегерменджи болеет астмой и ишемической болезнью сердца, Асан Чапух перенес микроинсульт, здоровья Арсена Джеппарова ухудшается из-за сильной головной боли, онемения конечностей и высокого артериального давления», – добавила Денисова.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.