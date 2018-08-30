Авиакомпания Тигкіѕһ Аirlines увеличивает количество рейсов Львов-Стамбул

С 28 октября авиакомпания Тигкіѕһ Аirlines запускает три дополнительных рейса из Львова в Стамбул, а также меняет время их выполнения.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Отмечается, что количество рейсов в неделю увеличится с семи до десяти. Также добавят еще по одному рейсу в понедельник, четверг и воскресенье, когда полеты будут проходить дважды в день.

Рейс №THY 0441/0442 будет выполняться в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье. Вылет из Львова, в 10.05. До этого дни выполнения – вторник, четверг, суббота с вылетом из Львова, в 11.00.

Рейс №THY 0443/0444 будет выполняться в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Вылет из Львова, в 21.20. До этого дня выполнение – понедельник, среда, пятница, воскресенье. Вылет из Львова, в 22.10 (кроме пятницы, когда вылет в 21.45).

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