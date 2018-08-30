Адвокат Трампа отправил президенту Румынии письмо, которое противоречит позиции Госдепа

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани направил письмо президенту Румынии, которое противоречит официальной позиции американского правительства.

Об этом, ссылаясь на Politico, сообщает «Европейская правда».

Письмо Джулиани президенту Румынии Клаусу Йоганнису касалось коррупции на высоком уровне. Бывший мэр Нью-Йорка критикует «излишества» Национального агентства по борьбе с коррупцией Румынии (DNA), что противоречит политике Госдепартамента США, который поддерживает усилия агентства.

Хотя данное письмо не претендует на то, чтобы его рассматривали как позицию Трампа, румынские политики, которые пытаются свернуть работу DNA, уже использовали его, чтобы поставить под сомнение позицию правительства США.

В письме от 22 августа Джулиани пишет, что DNA перешла границы, «в том числе: запугивание судей, адвокатов и свидетелей; неконституционное прослушивание телефона; принудительные признания; и несправедливые судебные процессы».

Джулиани призывает продлить амнистию «тем, кто преследовался и был осужден за излишества DNA».

Джулиани, который регулярно появляется в СМИ в качестве публичного представителя Трампа, сказал, что его письмо «было основано на отчете, который я рассмотрел» бывшего директора ФБР Луи Фриха. Фрих сейчас возглавляет глобальную консалтинговую фирму Freeh Group International Solutions. «Они оплатили мой гонорар», – сказал Джулиани.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность недавними политическими потрясениями в Румынии в связи с попытками свернуть антикоррупционную практику, включая увольнение руководителя DNA Лауры Кодрута Ковеши.

Глава правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, который приложил усилия для освобождения Ковеши, публично приветствовал это письмо, представив Джулиани в качестве представителя США.

Но письмо вызвало резкую критику со стороны официальных лиц как в Румынии, так и в США.

«Если Руди Джулиани хочет быть адвокатом и главным представителем Трампа, он не должен брать на себя такие внешнеполитические позиции от имени платных клиентов», – заявил сенатор США Крис Мерфи.

Посол Румынии в США сказал, что это письмо является частью лоббирования, инициированного людьми, заинтересованными в защите фигур, имеющих проблемы с системой правосудия.

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