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четверг, 30 августа, 2018, 14:41 Общество
1 сентября – допремьерный показ фильма «Тайный дневник Симона Петлюры»

В субботу, 1 сентября, в кинотеатре ТЦ «Форум Львов» состоится допремьерный показ украинского фильма «Тайный дневник Симона Петлюры».

По информации департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА, для жителей Львовщины есть возможность одними из первых увидеть историческую драму Олеся Янчука, передает пресс-служба ЛОГА.

В ролях: Ирма Витовская, Сергей Фролов, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, а также многие актеры Львовщины, среди которых: Мука Ярослав, Степан Глова, Орест Гарда, Игорь Гаврилов, Юрий Чеков.

В программе показа – встреча с творческой группой.

Допремьерный показ фильма инициировала Львовская ОГА совместно с режиссером Олесем Янчуком.
культуракиноновости Украины
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2018-08-30 17:06 :41