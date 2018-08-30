1 сентября – допремьерный показ фильма «Тайный дневник Симона Петлюры»

В субботу, 1 сентября, в кинотеатре ТЦ «Форум Львов» состоится допремьерный показ украинского фильма «Тайный дневник Симона Петлюры».

По информации департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской ОГА, для жителей Львовщины есть возможность одними из первых увидеть историческую драму Олеся Янчука, передает пресс-служба ЛОГА.

В ролях: Ирма Витовская, Сергей Фролов, Богдан Бенюк, Евгений Нищук, а также многие актеры Львовщины, среди которых: Мука Ярослав, Степан Глова, Орест Гарда, Игорь Гаврилов, Юрий Чеков.

В программе показа – встреча с творческой группой.

Допремьерный показ фильма инициировала Львовская ОГА совместно с режиссером Олесем Янчуком.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.