Злоумышленники ночью ограбили Дворец культуры им. Гната Хоткевича

Сегодня ночью, 29 августа, около 02.30 час. группа неизвестных людей пробралась во Дворец культуры им. Гната Хоткевича через вентиляционную шахту. Похищены рабочие инструменты, газовые ключи и прочее. Дирекция дворца вызвала на место происшествия полицию и сообщила о краже в Шевченковский райотдел полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Как сообщили в дирекции Дворца культуры им. Гната Хоткевича, что факт кражи был обнаружен утром. Проникновение воров через вентиляционную шахту. Похитили лишь рабочие инструменты, газовые ключи и прочее. Также повреждены плиты пола в двух подвальных помещениях.

На место преступления вызвали наряд полиции. Следователи провели осмотр места кражи, сняли отпечатки пальцев, опросили персонал и составили протокол допроса.

По состоянию на сегодняшний день продолжается расследование.

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