Журналист о премии «Нафтогаза»: Представьте, если бы Порошенко выписывал себе бонусы с ВВП

Миллионные премии «Нафтогаза», которые в структуре выписали за победу в Стокгольмском суде над «Газпромом», открывают глаза на подход украинской власти к управлению государством. Руководители компании слишком цинично заявили, что имеют на них право, хотя это то же самое, если бы Порошенко каждый год брал себе процент как премию за ВВП.

Такое мнение в эфире проекта «Злой дом» на телеканале ZIK высказал журналист, основатель проекта «Экономическая правда» Сергей Лямец.

Комментируя премии, которые руководство НАК «Нафтогаз» выписало себе за победу над «Газпромом» в Стокгольмском суде, нардеп Сергей Власенко отметил: если этот контракт был таким плохим, его нужно было разрывать. К тому же он добавил: не знает ни одной государственной компании, которая бы выписывала себе премии за выигрыш того или иного суда.

«Да, в коммерческих компаниях, порой, такое бывает. Однако природа этих предприятий совсем разная. Зато я не знаю ни одной государственной компании, которая бы выписывала себе премии в 1 или 10%», – отметил Власенко.

К тому же, по его словам, Украину в Стокгольмском арбитраже представляли юристы, которые за это получили свыше 25 миллионов долларов.

«Да, можно спорить, является ли эта сумма большая или нет. И, как бы там не было, юристы за это деньги получили. К тому же, «Нафтогаз» критикует контракт, однако в 2009 году именно Андрей Коболев (глава правления «Нафтогаза», – ZIK) был членом делегации Украины в Москве. Он тогда ни слова не написал про пункт «бери или плати», который являлся на тот момент типовым для всех европейских контрактов», – отметил Власенко.

В свою очередь, журналист, основатель проекта «Экономическая правда» Сергей Лямец обратил внимание на отсутствие логики в таком премировании. Мол, это то же самое, если бы Порошенко выписал себе однопроцентный бонус с ВВІП.

«Или же, например, Владимир Гройсман, который приписывает себе строительство дорог, заявил бы, что построил тысячи километров путей, то как премию решил за государственный счет вымостить себе к даче еще сто километров дороги. Мол, он это для государства заработал», – иронизировал Лямец.

Поэтому журналист подчеркнул: именно такие факты открывают подход нынешней власти к управлению государством.

«Хорошо, что это вырвалось наружу, ведь теперь украинцы смогут оценить, почему люди идут в чиновники. Просто в этот раз Коболев и Витренко слишком цинично заявили, что имеют на это право, прикрывшись фиговым листком о том, что узнали об этом в последний момент. Однако, на самом же деле чиновник идет во власть именно для этого», – убежден Сергей Лямец.

Как сообщалось, в конце мая наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение выплатить сотрудникам компании премии в связи с победой над «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде. Общий объем выплат измерялся 1% от суммы выигрыша в арбитраже, то есть 46,3 млн долларов США.

Тогда же премьер Владимир Гройсман заявил, что направил письмо наблюдательному совету «Нафтогаза», чтобы там пересмотрели это решение. Заняться этим вопросом обещали и в Счетной палате.





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