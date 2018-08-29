«Зеленый коридор» превратился в ад, – «Объединение добровольцев» о событиях под Иловайском

29 августа 2014 года украинских военных и добровольческих подразделений, которые выходили из кольца окружения под Иловайском, беспощадно расстреливают регулярные подразделения армии РФ. Соотношение сил было неравным: войско врага насчитывало от трех до четырех тысяч солдат и офицеров. В результате наших бойцов уничтожали, будто в ужасном тире, ведь тяжелое вооружение украинских войск было отведено согласно договоренностям, на безопасное расстояние. Прикрытия не было. Медикаментов было мало, на всех не хватало. Только по официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 бойцов, 429 военных было ранено, около 300 попали в плен, 158 пропали без вести.

К годовщине событий под Иловайском в ОО «Объединение добровольцев» дали свою версию событий. Подаем сообщение в полном объеме.

«После Революции достоинства на Майдане и бегства Януковича войска Российской Федерации вторглись в Крым. С конца февраля до начала марта 2014 года кремлевские оккупанты молниеносно блокировали военные части, а украинские милиция, СБУ и армия никак не отреагировали на присутствие «зеленых человечков» и получили приказ не отвечать на провокации на полуострове. В результате уже 16 марта Россия провела псевдо референдум о присоединении Крыма в состав РФ. Такой же сценарий впоследствии Путин попытался осуществить в Донецкой и Луганской областях, создав так называемые ДНР и ЛНР.

В то время, когда армия бессильна, а верхушка Украины демонстрировала недостаток воли, в государстве начал зарождаться добровольческое движение, которое впоследствии станет феноменом в истории страны. Добровольцы берут в руки оружие и сами освобождают отдельные районы Донецкой и Луганской области от сепаратистов.

В июне 2014 года украинская власть решает объявить перемирие с российскими наемниками.

Президент вынужден, поскольку представители батальона «Донбасс» требуют официально отправить их на восток, заявить об окончании перемирия и в июле начинается освобождение наших территорий. Ребята входят в Красный Лиман, Славянск, Бахмут, Лисичанск, Попасну.

Логичным шагом является победоносное наступление на Иловайск. Все понимают, что именно там находится крупный железнодорожный узел, перекрыв, который боевики будут отрезаны от поставок боеприпасов и другого обеспечения, а сам Донецк окажется в кольце украинских военных. Вопрос победы – несколько дней.

Первый штурм Иловайска был проведен 10 августа, в операции были задействованы батальоны «Донбасс», «Азов», «Шахтерск». На помощь пришло несколько десятков бойцов «Правого Сектора». Украинские силы должны были зайти в город и зачистить его от оккупантов, однако сил оказалось не достаточно и батальоны отступили.

Далее задача по штурму Иловайска положили на АТО и батальоны «Донбасс», «Азов», «Шахтерск», «Днипро1». Подразделения ВСУ должны обеспечить поддержку бронетехникой и артиллерией. Однако, оказалось, что на исходные позиции появились только «Донбасс» и «Днепр 1». Также, наступление поддержала сводная рота 51 бригады и ротно-тактическая группа 17 танковой бригады, которая только что прибыла на фронт.

Батальон «Кривбасс» оборонял опорные пункты, бойцы «Донбасса» зашли в город через село Грабское и заняли половину населенного пункта, закрепившись в здании школы. На поддержку прибыли батальоны МВД «Херсон» и «Ивано-Франковск», «Миротворец» и «Свитязь» в составе нескольких десятков человек. Они ждали дальнейших приказов от командования, удерживая город со стрелковым оружием в руках. У них заканчивались патроны.

С 19 по 23 августа украинские подразделения чудом удерживали позиции, но помощь так и не поступила. Команды отступать не было. 23 августа подтвердились данные украинской разведки о вторжении российских войск в Украину. И в Генеральном штабе на эту информацию почему-то не отреагировали. Причем, об угрозе окружения российскими войсками Иловайска кричали уже даже журналисты.

24 августа враг ликвидировал «сектор Д» под командованием генерала Литвина, который оставил позиции, что позволило российским танкам войти в Украину. Походной колонной, не встречая никакого сопротивления, они направились к Иловайску и очень быстро окружили город.

В то время в столице шла подготовка к военному параду, там обещали, что как только он закончится, то сразу же на фронт поступит помощь. Официально же администрация Президента и Генеральный штаб молчали. 27 августа под Администрацией Президента родственники окруженных в Иловайске бойцов требовали от Президента принять решение о предоставлении окруженным военным помощи. Днем позже состоялся митинг под Генеральным Штабом с требованием немедленного вмешательства и недопущения создания котла.

Командующий Штаба Виктор Муженко проводит переговоры с военной верхушкой РФ. Договаривается про зеленый коридор и сообщает россиянам о маршруте выхода украинских военных. На тот момент Иловайск был окружен тройным кольцом российской оккупационной армчии. С нашей стороны помощь так и не поступила.

Со слов участника событий: «Сначала к позициям подошли военные без опознавательных знаков. Генеральный штаб дал указание пропустить их. Военные оказались псковской дивизией. Всех украинских бойцов, которые находились на позиции, взяли в плен».

29 августа зеленый коридор из украинских военных и добровольческих подразделений беспощадно расстреливается армией РФ. Соотношение сил было неравноправным: войско врага насчитывало от трех до четырех тысяч солдат и офицеров. В результате наших бойцов уничтожили, будто в ужасном тире, ведь тяжелое вооружение украинских войск было отведено согласно договоренностям на безопасное расстояние. Прикрытия не было. Медикаментов было мало, на всех не хватало. Зеленый коридор превратился в ад...

Только по официальным данным в Иловайском котле погибли 366 бойцов, 429 военных было ранено, около 300 попали в плен, 158 пропали без вести. Для сравнения: количество сотрудников СБУ в 2014 году составляла 25000 человек, вооруженных сил 150 000, милиции 200 000.

Настораживает одно – после полного окружения Иловайска российскими войсками украинские военные аналитики и бойцы рассматривали несколько вариантов дальнейших действий: отправка туда подкрепления, обороны города, прорыва нашими силами тех позиций, которые были плохо укреплены и оборонялись лишь сепаратистами, без кадровых российских военных. Однако была дана команда, которая вообще противоречила здравому смыслу – выходить на позиции российских военных по обусловленному маршруту, который был согласован Генеральными штабами Украины и России.

5 сентября прошли Минские переговоры, в которых Украина приняла все требования Путина.

До 30 сентября российские оккупационные войска захватили вдвое больше территорий.

Прошло четыре года и Виктор Муженко повышен до генерала армии. Петр Порошенко до сих пор руководит Украиной. Дело по Иловайску так и не передали в суд.

Никто не наказан.

Российская власть и украинские предатели думали поставить армию и добровольцев на колени, но даже без патронов украинские воины не оставили позиций, а Россия так и не смогла продвинуться вглубь нашей страны.

Сказать, что Украина была не готова к нападению будет не правдой, ведь накануне Иловайского уже был Изваринский котел, где с российской стороны велся шквальный обстрел из ракетной и ствольной артиллерии. В 2015 году в Дебальцево снова доверчивая обещаниям врага украинская власть поверила в зеленый коридор России.

Вы часто спрашиваете когда закончится война?

С этой властью – никогда!

«Объединение добровольцев» склоняет головы перед мужественными бойцами, которые погибли за Украину, но сумели уберечь ее.

Ваш Героизм сломал Путина и украинских предателей. Вечная Вам память!»

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