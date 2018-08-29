Засуха в Европе открыла «камни голода», которые предвещают тяжелые времена

Вследствие сильной засухи в Центральной Европе и снижение уровня воды в реке Эльба над ее поверхностью появились валуны с историческими надписями, которые называют «камнями голода».

Об этом сообщает Onet.pl.

Самый низкий за последние полвека уровень воды в реке, что берет свое начало в горном массиве Карконоши в Чехии и протекает через Германию в направлении Северного моря, открыл для человеческого глаза камни на дне реки, которые на протяжении многих веков предупреждали людей – приближаются неурожаи и тяжелые времена.

Более десятка так называемых «камней голода», на которых отмечены рекордно низкие уровни воды в течение многих веков, можно увидеть в северной Чехии, вблизи Дечины и возле границы с Германией.

Старейший из валунов происходит с 1616 года. Этот камень считается старейшим гидрологическим объектом в Центральной Европе. Один из выгравированных на нем надписей на немецком языке содержит впечатляющее предупреждение: «Когда вы видите меня, то плачьте», а другой написанный на чешском имеет более веселый характер: «Не плачь, милая, не расстраивайся, когда сухо, просто поливай свое поле».

На камнях, кроме надписей с ХХ века, отмечены рекордные засухи в годах: 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 и 1893.

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