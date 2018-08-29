За срыв печати учебников могут уволить всех работников ответственного за это института

Всех сотрудников Института модернизации содержания образования, который отвечает за печать учебников, планируют освободить и провести повторные конкурсы на должности.

Об этом сегодня во время выступления на заседания правительства заявила министр образования Лилия Гриневич, пишет «Украинская правда. Жизнь».

Такие планы стали результатом срыва сроков печати учебников.

Первые учебники должны быть в школах к 1 сентября. Впрочем, теперь сроки сдвинули на месяц вперед.

По словам Гриневич, это произошло, в частности, в связи с плохой экспертизой Института модернизации содержания образования.

«Мы не можем, как министерство, допустить к печати учебники по истории Украины для 10 класса и 5 класса, в некоторых из которых присутствует абсолютно советская историография.

Учебники по гражданскому образованию отправили на доработку. Мы не можем допустить, чтобы подобные учебники попали в украинские школы. Лучше мы их еще подождем», – пояснила министр.

Через это МОН планирует провести аудит и реорганизацию ІМЗО.

«Аудит я уже назначила на 4 сентября-5 октября. По его результатам произойдет реорганизация, которая предусматривает увольнение всех сотрудников и проведения повторных конкурсов на должности», – отметила Гриневич.

Будут установлены новые правила экспертизы. В частности:

все эксперты будут проходить обязательное обучение

экспертизе каждого учебника проводимуть несколько экспертов

эксперты будут получать достойную заработную плату

платформа для проведения экспертизы будет автоматизирована

будет определен перечень критериев, которым должен соответствовать учебник

эксперт будет отвечать за качество проведения экспертизы

оценка экспертов будет максимально конкретизованою.

Гриневич также отметила, что процедура экспертизы учебников заберут в ИМЗО и передадут другому учреждению – Учебно-методическом центра по вопросам качества образования.

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