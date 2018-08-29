Исследователи объяснили, что будет, когда исчезнет последний комар на Земле

Апокалипсис начинается с того, что на Земле появляется бесчисленное облако вредных насекомых, или, наоборот исчезает все, что может питать человека. Тексты Священного писания является тому доказательством.

Об этом сообщает vistanews.

В последнее время в мире вообще происходят странные аномалии в жизни насекомых, населяющих планету. Например, в то время, пока челябинцы жалуются в социальных сетях на беспрецедентное нашествие комаров, ученые беспокоятся об исчезновении популяции.

По мнению российских энтомологов, в этом нет противоречий. Некоторые виды комаров живут несколько дней, поэтому их «большой сбор» в одном определенном месте, является чем-то вроде ритуала японских летчиков-камикадзе, которые хотят уйти красиво, расплющенные бампером летучей по трассе иномарки. Шутка, конечно, но отражает реальность, которая не так смешна, как может показаться.

Ученые давно обратили внимание, что башни сотовой связи дезориентируют насекомых, изменяя их привычный, веками наработанный образ жизни электромагнитными излучениями.

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Пчелы в разы сократили свою популяцию, а значит, без их опыления, флора Земли перестанет существовать через несколько десятилетий.

Другое дело комары. «Страсти по вампирам» продолжаются в научном сообществе уже довольно долгое время. Если разделить все аргументы «за» и «против», то получится четкий баланс.

Лишь несколько аргументов. С исчезновением комаров погибнет множество рыб и других представителей речной фауны, птицы покинут города и другие ареалы обитания. Зато снизится риск заболеваний различными болезнями и численность населения Африки возрастет в разы. Вот и выбирайте.

Как сообщалось ранее, загрязнение воздуха вызывает значительное снижение уровня интеллекта

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