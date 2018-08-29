Иран угрожает выйти из ядерного соглашения

Иран выйдет из ядерного соглашения, если придет к выводу, что оно не отвечает национальным интересам.

Об этом заявил Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, сообщает Укринформ.

«Ядерное соглашение – это не цель, а средство. Если оно не будет отвечать национальным интересам Ирана, то Тегеран выйдет из нее», – сказал Хаменеи на встрече с членами иранского правительства.

Иранский Верховный лидер отметил, что не возражает против продолжения переговоров с Европой, но правительству Ирана не стоит полагаться на него в вопросах сохранения ядерного соглашения или экономики.

По его мнению, переговоры с США на нынешнем этапе невозможны на любом уровне.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, а также заявил о восстановлении всех санкций против Тегерана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в связи сокрытием официальным Тегераном секретной ядерной программы США начинают международные консультации относительно целесообразности продолжения Иранской ядерной сделки.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что в случае выхода США из ядерного соглашения его страна также прекратит в ней участие.

Иранская ядерная соглашение подписано в 2015 году в формате P5+1 (постоянные пять членов СБ ООН и Германия, а также ЕС).

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