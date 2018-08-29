И смех и грех: на росТВ Азарова избрали экспертом украинского языка

На российском ТВ пропагандисты Кремля снимали сюжет о новом проекте правописания в Украине. Журналисты пригласили экспертом Николая Азарова – бывшего премьер-министра нашей страны, бежавшего в РФ. Отметим, что за свою жизнь в Украине Азаров так и не смог выучить украинский язык

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что за свою жизнь в Украине и несколько лет премьерства Азаров так и не смог выучить украинский язык. В своих выступлениях на украинском Николай Янович постоянно делал ошибки и оговорки, что стало предметом шуток в сети. В интернете даже придумали так называемую «азировку».

Российским СМИ Азаров заявил, что в Киеве специально хотят отделить украинский язык от русского, которые, по его словам, очень похожи.

Как сообщал ИA ZIK, Азаров сделал заявление относительно показания по делу Януковича.

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