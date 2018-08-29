Вступила в силу норма закона относительно наложения дополнительных штрафов за неуплату алиментов

Одним из новшеств второго пакета законов #ЧужихДітейНеБуває, направленных на усиление защиты прав детей и введение института ответственного отцовства, стало введение дополнительных штрафных санкций за задолженность по уплате алиментов более чем один год. Эти штрафы будут непосредственно направлены детям и являются своеобразной компенсацией за несвоевременное получение ими средств.

Об этом информирует пресс-служба Минюста.

«Если у плательщика алиментов возникает задолженность в совокупном размере больше, чем сумма соответствующих платежей за 1 год, то на такое лицо будет налагаться штраф в размере 20% от задолженной суммы. Если же задолженная сумма будет превышать в совокупном размере сумму соответствующих платежей за 2 года, то в таком случае штраф будет увеличиваться и соответственно будет составлять уже 30% соответственно. В случае задолженности на сумму платежей за три года штраф возрастет до 50% от суммы долга», – сообщила заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

Так, например, если лицо, которое должно выплачивать алименты ежемесячно в размере 2000 гривень, будет уклоняться от их уплаты в течение 1 года, то сумма долга составит 24 000 гривень. В связи с этим исполнителем на такое лицо будет наложен штраф в размере 20% от этой суммы, а именно в размере 4 800 гривень (24 000/100 х 20% = 4800 грн). Таким образом, общая сумма, подлежащего уплате на содержание ребенка, в случае задолженности составит уже 28 800 гривень.

По словам Светланы Глущенко, такая система будет стимулировать недобросовестных родителей к выполнению их основной обязанности в отношении собственного ребенка, ведь иначе они получат негативные финансовые последствия.

«Я хочу призвать всех, у кого есть задолженность по алиментам более года, оплатить долг как можно быстрее, ведь после 29 августа уже придется платить больше! Дети должны своевременно получать средства для своего полноценного развития. Такого позорного явления, как долги по уплате алиментов, вообще не должно быть в нашей стране, и государственная исполнительная служба приложит для этого максимум усилий», – подчеркнула заместитель министра.

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