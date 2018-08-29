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среда, 29 августа, 2018, 0:59 Общество
Врачи подсчитали, сколько нужно спать, чтобы жить дольше

Ученые выяснили, что 6-8 часов сна в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь. Если человек спит меньше шести часов в сутки или часто просыпается ночью, то у него увеличивается вероятность появления бессимптомного атеросклероза.

Об этом говорится в пресс-релизах на EurekAlert!, – сообщает changeua.

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В первой работе специалисты проанализировали данные, полученные за последние пять лет в ходе 11 проспективных исследований, когда в течение долгого времени наблюдаются несколько групп людей, различающихся по определенным признакам. В целом, было обследовано более одного миллиона здоровых взрослых пациентов (1000541 человек). Они были разделены на три условные группы, в одной из которых люди спали меньше шести часов в сутки, во второй – более восьми часов, а третья была контрольной (шесть-восемь часов сна в сутки).

Оказалось, что в течение 9,3 лет наблюдения в сравнении с контрольной группой у других пациентов риск ишемической болезни сердца и инсульта повышался на 11 и 33 процента, соответственно.

В другом исследовании приняли участие 3 974 добровольцев, которые в течение семи дней носили устройства, которые отслеживают качество сна. Средний возраст испытуемых составил 46 лет. Оказалось, что у тех, кто спал менее шести часов в сутки или имели фрагментированный сон, увеличивался риск атеросклероза, ожирения и диабета.
ученыежизньновости Украины
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2018-08-29 01:14 :29