Вопрос отсутствия горячей воды у киевлян будут обсуждать на заседании правительства

Киевская власть до сих пор не может сказать, когда появится горячая вода в трех тысячах столичных домов. Кивают на «Нафтогаз», тот отвечает, что воду дадут, как только «Киевэнерго» оплатит потребленный газ. Завтра этот вопрос обещают рассмотреть на заседании правительства, а люди вынуждены и дальше ждать.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Киевлянин Владимир ежедневно подогревает воду в кастрюле, чтобы помыться. Горячую отключили на период гидравлических испытаний и тогда обещали, что только на две недели. Однако воды нет уже около полутора месяцев. Такую же проблему имеют жители еще восьми районов Киева.

«Нагрели кастрюлю, развели холодной водой и моемся. Также кипятим ее, потому что газовое управление все равно высчитывает деньги за эту воду», – рассказала киевлянка Зоя.

Житель столицы Алексей жалеет, что не установил бойлера ранее. В их доме теплой воды не стало еще с мая. Такое, говорит, впервые, поэтому ранее нагреватель для воды им был не нужен.

«Ездим к родственникам, потому что у них есть бойлер или греем воду в кастрюлях на восемь литров. Чтобы можно было ребенка помыть и самому сполоснуться», – сказал киевлянин Алексей.

Если до холодов не дадут теплой воды, мужчина говорит, что будет ставить бойлер. Для семьи с двумя детьми, мол, без него никак. А вот житель столицы Владимир отметил, если теплую воду не вернут, вынужден будет и дальше возиться с корытами. Потому что работы бойлера, как пояснили ему специалисты, в старых домах электросеть не выдерживает, и советуют поставить газовую колонку, которой, собственно, и можно греть.

«Колонка дорогая, и ее надо нагревать газом. Для пенсионеров это дорого, еще и субсидию сняли. Поэтому это лишние расходы. На одно выходит, что с бойлером, что с газом», – прокомментировал Владимир.

Так же настроена делать и госпожа Зоя. Говорит, что на минимальную пенсию пока не может себе позволить бойлера.

Киевская власть пока не говорит, когда подадут горячую воду. Мол, пока нет газа. Три месяца назад его отказалась поставлять госкомпания НАК «Нафтогаз». За долг в более чем четыре миллиарда гривень. И пока задолженность не погасят, теплыми краны не станут. Теперь город договаривается о выплате «Нафтогазу» частями. Первые переговоры должны состояться 15 сентября.

«НАК «НАФТОГАЗ» настаивает на вопросе правопреемства долга «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогазом», который образовался за прошлые периоды. Мы сейчас вынуждены принимать решение относительно продления поставки на ТЭЦ-5 в минимальном объеме, поскольку мы рассчитывали на 15 августа, а сейчас ситуация затянулась уже до начала сентября», – сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В «Нафтогазе» же готовы возобновить поставки газа, если часть долга ему оплатит государство.

Сейчас без горячей воды остается более трех тысяч домов. Её получают только те помещения, поставки которых осуществляют с тепловых электростанций. Потому что они работают на угле. Все остальные зависимые от казенных – на газе.

Напомним, ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что предприятие не может заключить договор с «Киевтеплоэнерго» за большие долги.

Елена Гулай, Артур Коноваленко, «Первые о главном»

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