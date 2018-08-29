Верещук: Почему же Азербайджан, Молдова и Грузия пролонгируют договор о дружбе с РФ?

Если мы хотим разорвать договор о дружбе с РФ, то должны юридически обосновать, почему те страны, которые почувствовали агрессию России, до сих пор его не денонсировали.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ.

«Я еще вернусь к юридической стороне прекращении договора о дружбе с Россией. Мне стало интересно. Мы понимаем, что агрессивная политика Кремля является не только относительно Украины. Знаем, что есть Нагорный Карабах, Грузия, Приднестровье. А как у них ситуация с такими договорами? Вы будет удивлены, но в Азербайджана этот договор действует, разве они не знают, какие российские войска стоят с армянской стороны. В Молдове также этот договор действует, и они в 2011 году его пролонгировали еще на 10 лет.

Даже в Грузии после 2008 года пролонгировали договор, правда Россия его не ратифицировала. Если мы хотим быть исключением, то мы должны юридически обосновать, почему те страны, пройдя все тяжелые годы войны, до сих пор его не денонсировали, а продолжили и стараются всячески поддерживать. Наверное надо глубже анализировать, чем говорить, что нужно все разорвать», – убеждена госпожа Верещук.

Отвечая на вопрос ведущей, может кроме политических связей стоит разрывать и экономические, ведь санкции США против России могут ударить и по Украине, гостья программы отметила, что происходит странная ситуация с наращиванием экспорта товаров из России.

«Где тонко, там и рвется. Меня мало интересует Россия, пусть сами занимаются своими экономическими последствиями. Меня интересует Украина, и как мы войдем в отопительный сезон в зиму и с новыми тарифами и МВФ. Если мы не готовы нести все бремя экономических санкций против России, почему мы наращиваем наш импортный потенциал с Россией? Если в 2017 году это было 17%, а за первое полугодие 2018 года – это уже 25%. То есть, по сравнению с 2017 годом – наращиваем, то куда мы движемся?» – заметила госпожа Верещук.

По убеждению госпожи Верещук, если бы мы видели какую-то модель диверсификации источников торговли, то в обществе был бы консенсус в отношении действий власти.

«Когда бы мы видели миллиардные контракты с Катаром или Китаем и видели, куда мы движемся, то мы бы понимали, что нас ждет, когда начнет падать рубль, и понимали это, как победу цивилизованного мира над Россией. Мне трудно понять, что мы вкладываем в словосочетание «победа над Россией» – или сгорел Кремль, умер ли Путин? Что является победой – вывод войск из Донбасса, деокупация Крыма? Это очень важно понимать, чтобы в обществе был консенсус, что именно является победой», – констатировала Ирина Верещук.

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