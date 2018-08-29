Вердикт: Путин сказал свое царское слово относительно повышения пенсионного возраста в России

Президент РФ Владимир Путин предлагает повысить пенсионный возраст россиян на 5 лет – для женщин до 60, для мужчин – до 65 лет.

Об этом он заявил в телеобращении, передает ТАСС.

Отмечается, что также президент предлагает установить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, на уровне 37 лет для женщин и 42 лет – для мужчин.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет до 2034 года, для мужчин – до 65 лет до 2028 года. 19 июля закон был принят в первом чтении.

Также законопроект предусматривает, что в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составит 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

После этого, по данным фонда «Общественное мнение», рейтинг Путина упал с 62% до 54% и находится на самом низком уровне с 2013 года.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что повышения возраста выхода на пенсию будут проводить поэтапно и начнут в 2019 году.

Властные органы 61 российского региона направили в Госдуму положительные отзывы по законопроекту о повышении пенсионного возраста в стране.

А 28 июля десятки тысяч россиян в разных городах страны приняли участие в акциях протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст.

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