Вердикт: Путин сказал свое царское слово относительно повышения пенсионного возраста в России

Президент РФ Владимир Путин предлагает повысить пенсионный возраст россиян на 5 лет – для женщин до 60, для мужчин – до 65 лет.
Об этом он заявил в телеобращении, передает ТАСС.
Отмечается, что также президент предлагает установить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, на уровне 37 лет для женщин и 42 лет – для мужчин.
16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет до 2034 года, для мужчин – до 65 лет до 2028 года. 19 июля закон был принят в первом чтении.
Также законопроект предусматривает, что в стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составит 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.
После этого, по данным фонда «Общественное мнение», рейтинг Путина упал с 62% до 54% и находится на самом низком уровне с 2013 года.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что повышения возраста выхода на пенсию будут проводить поэтапно и начнут в 2019 году.
Властные органы 61 российского региона направили в Госдуму положительные отзывы по законопроекту о повышении пенсионного возраста в стране.
А 28 июля десятки тысяч россиян в разных городах страны приняли участие в акциях протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст.