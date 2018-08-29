среда, 29 августа, 2018, 19:05 Общество
В Украине В этом году в школу пойдет на 40 тыс. первоклашек больше, чем в 2017, – МОН
В 2018 году в Украине в школу пойдут 448,5 тысячи первоклассников, что на 40,3 тысячи детей больше по сравнению с прошлым годом.
Об этом 29 августа на заседании Кабинета Министров заявила глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич, информирует «Громадское».
По ее словам, все первоклассники «должны почувствовать на себе три важных изменения для начальной школы»:
- новое содержание образования на основе нового госстандарта;
- переподготовленные учителя, которых 40,5 тысяч (из них свыше 22 тысяч – учителя начальной школы; остальные – учителя иностранных языков, которые будут работать с первыми классами);
- первоклассники должны прийти в обновленную образовательную среда.
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