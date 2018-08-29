В США показали самое быстрое серийное авто в мире, которое разгоняется до 480 км/ч

Автопроизводитель SSC, ранее известный как Shelby SuperCars, показал свою долгожданную модель Tuatara, которая разгоняется до 480 км/ч на Монтеррейському автомобильном недели в Калифорнии.

Об этом сообщает svidok.online со ссылкой на CarAdvice.

Такую мощность автомобиль имеет благодаря 6-литровому мотору V8 с двумя турбинами. Мотор сочетается с задним приводом при помощи семиступенчатой роботизированной коробки передач.

На топливе Е85 мощность двигателя может составлять около 1750 лошадиных сил, при условии использования бензина 91 мощность уменьшается до 1350 лошадиных сил.

Шасси и корпус машины – оба из углеводного волокна – имеют общую массу в 1247 кг. Колесная база составляет 2672 мм. Корпус имеет длину 4430 мм и ширину 1991 мм.

Издание отмечает, что этот автомобиль является быстрее самых быстрых в мире Bugatti Chiron, Koenigsegg Agera и Hennessey Venom F5.

Сообщается, что всего таких моделей будет выпущено 100 единиц.

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