В пригородных селах Ивано-Франковска назначили участковых офицеров

Начальник Ивано-Франковского отдела полиции Ростислав Прокопчук и руководитель участковых офицеров полиции этого подразделения Андрей Илийчук встретились с председателями сельских советов, входящих в территорию обслуживания Ивано-Франковского городского совета, и закрепили за пригородными селами Угорники, Микитинцы и Хриплин участковых офицеров полиции, а также обсудили перспективы открытия полицейских станций.

Об этом сегодня, 29 августа, IA ZIK сообщили в пресс-службе ОГА.

Проблема нагрузки в работе участковых полиции, особенно городского отдела полиции, где количество обращений от граждан значительно большая, существует давно.

Поэтому руководство Ивано-Франковской полиции вместе с председателями сельских советов сел Угорники, Микитинцы и Хриплин решили эту проблему, назначив за одним селом одного полицейского, при этом создав надлежащие условия для их работы.

В частности, общинами этих сел оборудованы рабочие кабинеты для участковых и решается вопрос оснащения их компьютерной техникой. Кроме того, депутатским корпусом общин в перспективе будет предоставлено для семей полицейских служебное жилье.

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