В Одесской области реабилитационный центр превратили в тюрьму

Организаторов реабилитационных центров для людей с алкогольной и наркотической зависимостью в Одесской области подозревают в незаконном лишении свободы пациентов.

Об этом сообщает Сегодня.

«По данным следствия, девять представителей преступной группировки организовали так называемые реабилитационные центры, где содержали людей против их воли. За пребывание там, организаторы получали от» пациентов «и их родственников 3-10 тысяч грн ежемесячно», – говорят правоохранители.

В случае доказательства их вины «реабилитологи» могут получить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту незаконного удержания в реабилитационном центре в Броварах. Как написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, сегодня ей сообщили о том, что в частном доме в Броварах удерживают людей против их воли.

Также мы писали, что в Днепропетровской области двух сотрудников реабилитационного центра будут судить за незаконное лишение свободы шести человек. Соответствующий обвинительный акт Павлоградская местная прокуратура направила в суд.

А в Полтаве сотрудники полиции и прокуратуры разоблачили два реабилитационных центра, в которых силой удерживали 60 человек под предлогом «лечения» от алкогольной и наркотической зависимости.

Кроме того, мы сообщали о разоблачении подобного «реабилитационного центра» в Харькове: там силой удерживали около 30 человек, которых якобы лечили от наркотической зависимости неизвестными препаратами.

Как сообщалось ранее, на Львовщине открылся Реабилитационный центр для военнослужащих

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