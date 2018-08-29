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среда, 29 августа, 2018, 8:32 События
В Одесской области реабилитационный центр превратили в тюрьму

Организаторов реабилитационных центров для людей с алкогольной и наркотической зависимостью в Одесской области подозревают в незаконном лишении свободы пациентов.

Об этом сообщает Сегодня.

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«По данным следствия, девять представителей преступной группировки организовали так называемые реабилитационные центры, где содержали людей против их воли. За пребывание там, организаторы получали от» пациентов «и их родственников 3-10 тысяч грн ежемесячно», – говорят правоохранители.

В случае доказательства их вины «реабилитологи» могут получить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по факту незаконного удержания в реабилитационном центре в Броварах. Как написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, сегодня ей сообщили о том, что в частном доме в Броварах удерживают людей против их воли.

Также мы писали, что в Днепропетровской области двух сотрудников реабилитационного центра будут судить за незаконное лишение свободы шести человек. Соответствующий обвинительный акт Павлоградская местная прокуратура направила в суд.

А в Полтаве сотрудники полиции и прокуратуры разоблачили два реабилитационных центра, в которых силой удерживали 60 человек под предлогом «лечения» от алкогольной и наркотической зависимости.

Кроме того, мы сообщали о разоблачении подобного «реабилитационного центра» в Харькове: там силой удерживали около 30 человек, которых якобы лечили от наркотической зависимости неизвестными препаратами.

Как сообщалось  ранее, на Львовщине открылся Реабилитационный центр для военнослужащих
Одессареабилитационный центрновости Украины
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2018-08-29 09:03 :15