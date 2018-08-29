В Киеве захватили здание: молодые люди «поливали» полицию из огнетушителя, – фото

Группа неизвестных молодчиков захватила одно из офисных помещений в здании по адресу ул. Воздвиженская, 56. Силовики брали здание штурмом, их сверху «поливали» из огнетушителя.

Об этом сообщает Информатор.

По словам полицейских, молодые люди в темной одежде открыли двери болгаркой, ворвались в здание и выгнали на улицу охранников. После этого они забаррикадировались изнутри и никого не пускали в дом.

На место происшествия прибыли полицейские, отряд специального назначения и следственно-оперативная группа. Они выяснили, что этот дом является предметом судебных разбирательств между двумя сторонами. Представители обеих сторон показали следователям документы о праве собственности.

Когда силовики попытались проникнуть в здание, им дали отпор. Копов «поливали» из огнетушителя.

Силовикам пришлось штурмовать здание несколько раз. В итоге полицейские задержали 18 человек, – сообщает пресс-служба столичной полиции. Их доставили в Подольское управление полиции. Действия задержанных квалифицируются как хулиганство.

Следствие выясняет, кто эти молодые люди и по чьему заказу они захватили здание.

«Полицейские будут изучать документы, предоставленные обеими сторонами. Кроме того, правоохранители призывают решать конфликт в гражданско-правовой плоскости и не прибегать к каким-либо противоправным действиям», – отметили в ведомстве.

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