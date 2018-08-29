live
Aнонси
Тетяна Пархоменко, доктор філософських наук у програмі «Hard з Влащенко»
Тетяна Пархоменко, доктор філософських наук у програмі «Hard з Влащенко»
29 августа, среда
Григорій Чапкіс, народний артист України у програмі «Перші Другі»
Григорій Чапкіс, народний артист України у програмі «Перші Другі»
29 августа, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
30 августа, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 29 августа, 2018, 8:48 Киев
В Киеве захватили здание: молодые люди «поливали» полицию из огнетушителя, – фото

Группа неизвестных молодчиков захватила одно из офисных помещений в здании по адресу ул. Воздвиженская, 56. Силовики брали здание штурмом, их сверху «поливали» из огнетушителя.

Об этом сообщает Информатор.

28 Ð°Ð²Ð³ÑÑÑÐ° Ð½Ð° ÑÐ»Ð¸ÑÐµ ÐÐ¾Ð·Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½ÑÐºÐ¾Ð¹, 56 Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ð° Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð²ÐµÑÑÐ½ÑÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÑ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹ Ð·Ð°ÑÐ²Ð°ÑÐ¸Ð»Ð° Ð¾Ð´Ð½Ð¾ Ð¸Ð· Ð¾ÑÐ¸ÑÐ½ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ð¹

По словам полицейских, молодые люди в темной одежде открыли двери болгаркой, ворвались в здание и выгнали на улицу охранников. После этого они забаррикадировались изнутри и никого не пускали в дом.

ÐÐºÐ¾Ð»Ð¾ 10-15 Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð²ÐµÑÑÐ½ÑÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÑ Ð»ÑÐ´ÐµÐ¹ Ð²Ð¾ÑÐ²Ð°Ð»Ð¸ÑÑ Ð² Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ðµ

На место происшествия прибыли полицейские, отряд специального назначения и следственно-оперативная группа. Они выяснили, что этот дом является предметом судебных разбирательств между двумя сторонами. Представители обеих сторон показали следователям документы о праве собственности.

Ð­ÑÐ¾Ñ Ð´Ð¾Ð¼ ÑÐ²Ð»ÑÐµÑÑÑ Ð¿ÑÐµÐ´Ð¼ÐµÑÐ¾Ð¼ ÑÑÐ´ÐµÐ±Ð½ÑÑ ÑÐ°Ð·Ð±Ð¸ÑÐ°ÑÐµÐ»ÑÑÑÐ² Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ ÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð½Ð°Ð¼Ð¸

Когда силовики попытались проникнуть в здание, им дали отпор. Копов «поливали» из огнетушителя.

ÐÐ¾Ð»Ð¸ÑÐµÐ¹ÑÐºÐ¸Ð¼ Ð´Ð°Ð²Ð°Ð»Ð¸ ÑÐµÑÑÐµÐ·Ð½ÑÐ¹ Ð¾ÑÐ¿Ð¾Ñ Ð¸ "Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ð²Ð°Ð»Ð¸" Ð¸Ñ Ð¸Ð· Ð¾Ð³Ð½ÐµÑÑÑÐ¸ÑÐµÐ»Ñ

Силовикам пришлось штурмовать здание несколько раз. В итоге полицейские задержали 18 человек, – сообщает пресс-служба столичной полиции. Их доставили в Подольское управление полиции. Действия задержанных квалифицируются как хулиганство.

ÐÐ¾ÑÐ¾ÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ð²Ð¾Ð·Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½ÐºÐ°

Следствие выясняет, кто эти молодые люди и по чьему заказу они захватили здание.

ÐÐµÑÐµÐºÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ ÑÑÑÑÐ¼Ð¾Ð²

«Полицейские будут изучать документы, предоставленные обеими сторонами. Кроме того, правоохранители призывают решать конфликт в гражданско-правовой плоскости и не прибегать к каким-либо противоправным действиям», – отметили в ведомстве.

ÐÐ°ÑÐ²Ð°ÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ð² ÑÐ´Ð°Ð»Ð¾ÑÑ Ð·Ð°Ð´ÐµÑÐ¶Ð°ÑÑ

Как сообщалось ранее, более 20 вооруженных лиц пытались захватить предприятие в Одессе

ÐÐ³Ð½ÐµÑÑÑÐ¸ÑÐµÐ»Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð¸

ÐÑÐµÑÐµÐ´Ð½Ð¾Ð¹ ÑÑÑÑÐ¼
Киевполицияувлеченияновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-29 09:03 :41